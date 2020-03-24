Польша по запросу РФ экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Предприниматель обвиняется в даче взятки при строительстве торгового центра. Об этом сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

По предварительной информации, Вячеслав Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области. Таким образом, бизнесмен, несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек. Предварительно, из-за замыкания в светильнике загорелся бассейн с поролоновыми шариками. Дым от возгорания быстро заполнил помещения торгового центра.

Вячеслав Вишневский покинул территорию России и был объявлен в международный розыск. В марте прошлого года его задержали в Польше. Спустя год удалось добиться его выдачи. В сопровождении спецконвоя он доставлен в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершено расследование одного из уголовных дел о трагедии в «Зимней вишне».