Сотрудники межведомственной рабочей группы сообщили о странном случае, произошедшем в одном из городов России: намедни молодая женщина погибла на семейном пикнике.

В короткие сроки на место ЧП выехали правоохранители, где обнаружили тело несчастной со множественными ранами. После осмотра территории стало понятно, что причина трагедии — бомба, заложенная прямо в мангале. Устройство сдетонировало в тот момент, когда погибшая пыталась развести огонь.

Кто именно хотел смерти молодой и прекрасной женщины? Зачем в условиях сложной эпидемиологической ситуации она вообще выбралась из дома? Ответы на эти вопросы вы найдете только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят в эфире Пятого канала с понедельника по четверг в 23.10.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».