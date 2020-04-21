Следователи рассказали о таинственной смерти женщины на семейном пикнике
Правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Jeff Tzu-chao Lin, 5-tv.ru
Сотрудники межведомственной рабочей группы сообщили о странном случае, произошедшем в одном из городов России: намедни молодая женщина погибла на семейном пикнике.
В короткие сроки на место ЧП выехали правоохранители, где обнаружили тело несчастной со множественными ранами. После осмотра территории стало понятно, что причина трагедии — бомба, заложенная прямо в мангале. Устройство сдетонировало в тот момент, когда погибшая пыталась развести огонь.
Кто именно хотел смерти молодой и прекрасной женщины? Зачем в условиях сложной эпидемиологической ситуации она вообще выбралась из дома? Ответы на эти вопросы вы найдете только после просмотра новых серий детективного сериала «Свои», которые выходят в эфире Пятого канала с понедельника по четверг в 23.10.
Ранее 5-tv.ru сообщал о выходе новых серий нашумевшего сериала «Великолепная пятерка».
Читайте также
66%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?