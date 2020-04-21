Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «онлайн-акции», в которых приняли участие россияне. Накануне пользователи сети из разных городов России массово стали оставлять на интернет-картах отметки с сообщениями, содержащими различные жалобы.

По словам Дмитрия Пескова, российские власти с большим вниманием относятся к сообщениям людей, которые рассказывают о своих сложностях, возникших в результате распространения коронавируса. Он отметил, что в Кремле тщательно отслеживают появление в сети разных форматов.

«По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул — в данной ситуации не стоит «преувеличивать и обобщать», а также «делать из этого какие-то кампании».

«Это не может быть какими-то кампаниями, но тем не менее, конечно, ничто не проходит без нашего внимания», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков прокомментировал коллапсы на дорогах и в метро после введения в Москве пропускного режима.