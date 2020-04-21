Накануне пользователи сети стали оставлять на интернет-картах отметки с сообщениями, содержащими различные жалобы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «онлайн-акции», в которых приняли участие россияне. Накануне пользователи сети из разных городов России массово стали оставлять на интернет-картах отметки с сообщениями, содержащими различные жалобы.

По словам Дмитрия Пескова, российские власти с большим вниманием относятся к сообщениям людей, которые рассказывают о своих сложностях, возникших в результате распространения коронавируса. Он отметил, что в Кремле тщательно отслеживают появление в сети разных форматов.

«По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул — в данной ситуации не стоит «преувеличивать и обобщать», а также «делать из этого какие-то кампании».

«Это не может быть какими-то кампаниями, но тем не менее, конечно, ничто не проходит без нашего внимания», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков прокомментировал коллапсы на дорогах и в метро после введения в Москве пропускного режима.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.26
1.59 82.62
1.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Видео: в Испании задержан один из самых опасных террористов ИГ*
15:30
Песков не дал оценку прошедшему в Северной Осетии митингу
15:24
Видео: В Петербурге курьеры по доставке еды устроили массовую драку
15:15
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель
15:11
ЕГЭ состоится: в Минпросвещения рассказали о порядке сдачи выпускных экзаменов
14:54
Скончался режиссер детективного сериала «Кулагин и партнеры»

Сейчас читают

«Что вы читаете?!» — Прокофьева ответила на слухи о своем романе со Смолкиным
Дворецкий из «Моей прекрасной няни» откровенно о романе с Жанной Аркадьевной
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок