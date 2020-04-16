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Песков прокомментировал коллапсы на дорогах и в метро после введения в Москве пропускного режима

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Карина Бернтгольц
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15 апреля на въезде в столицу образовались огромные пробки, а у входа в подземку — очереди из-за проверки документов.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал затрудненную ситуацию, с которой столкнулись москвичи в первый день после введения пропускного режима. Из-за проверки документов 15 апреля образовались огромные очереди на входе в метро. Кроме того, в пробках пришлось стоять автомобилистам на въезде в столицу.

По словам представителя Кремля, сейчас ситуация уже нормализовалась. Он убежден, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки из произошедшего.

«Сейчас в целом все шаги, которые предпринимаются, — они делаются только в интересах граждан и ради спасения и обеспечения защиты граждан от эпидемии. Определенные сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определенные уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись. Вы видите, что сейчас ситуация в этом плане нормализовалась», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Москва решила проблему с пробками и заторами в метро во второй день пропускного режима.

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