«Образ в стилистике декаданса»: Кристина Орбакайте предстала в новом имидже
Певица выложила фото в Instаgrаm, где у нее вместо волос на голове черные перья.
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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k
Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в своем Instagram архивным фото 1996 года, где она в совсем необычном для себя образе. На снимке у артистки на голове вместо волос черные перья, на руках черные перчатки, а на глазах красно-розовые тени. Кристина смотрит в сторону отстраненным взглядом.
Фото было сделано для обложки альбома певицы «0 часов 0 минут».
«Образ 1996 года гениальных мастеров @igorchapurin [дизайнер Игорь Чапурин] и Льва Новикова», — подписала Орбакайте.
Подписчики Кристины отметили, что ей очень к лицу такой образ, но блондинкой певице идет больше.
«Очень идет вам этот образ!»
«Образ в стилистике декаданса: таинственный, мистический, надломленный. Это очень необычно и притягательно»;
«Да, гениально, но блонд Вам лучше, круче, краше, супер, и вообще молодит», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Орбакайте сделала кавер на хит знаменитой мамы.
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