ВОЗ: Снятие ограничений в Европе может привести к новой вспышке COVID-19
В организации подчеркнули, что решение об открытии магазинов, школ должно быть тщательно обдумано.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России, 5-tv.ru
Любое снятие ограничений в рамках борьбы с коронавирусом должно тщательно обдумываться. Об этом заявили представители ВОЗ. В организации подчеркнули, что открытие магазинов, школ, о чем ранее заявили в Европе, может привести к новой вспышке.
Накануне число погибших во Франции превысило 20 тысяч. Еще немного, и республика рискует обогнать по этому показателю Италию. В Штатах за последние стуки заразились еще 37 тысяч человек. А у членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, который стоит в порту Нагасаки, обнаружены признаки COVID-19. Всего на борту 623 человека, они обслуживают судно. Пассажиров нет.
Общее число заболевших по всему миру приближается к 2,5 миллионам. На этом фоне власти Саудовской Аравии объявили о закрытии святынь Мекки и Медины во время месяца Рамадан. Мусульмане не смогут помолиться в Заповедной мечети и мечети Пророка до конца мая.
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