Онлайн-парад провели для 100-летнего ветерана в Самарской области

Военные прошли торжественным маршем в честь фронтовика Федора Ивановича Ваганова, всю войну прослужившего связистом.

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Фото, видео: ТАСС / Краснова Александра, 5-tv.ru

В Самарской области военные устроили для фронтовика онлайн-парад. Ветерану Великой Отечественной войны Федору Ивановичу Ваганову в минувший понедельник исполнилось 100 лет. Поздравление он принимал дистанционно. Сидя дома, смотрел прямую трансляцию.

Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа прошли торжественным маршем. Затем оркестр исполнил для именинника попурри из песен военных лет. Юбиляр получил от военных цветы, подарки и медаль «100 лет Войскам связи ВС РФ». Федор Иванович Ваганов всю войну прослужил связистом.

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