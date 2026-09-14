Отрезали водопровод: жители поселка в Ленобласти столкнулись с «коттеджным рабством»

Перерезали трубу, отключили воду, а спор из-за дороги закончился потасовкой. Жители коттеджного поселка под Петербургом утверждают: застройщик требует денег за инфраструктуру, которую считает своей, и ограничивает доступ к ней тем, кто отказывается платить.

Кому принадлежат дороги и коммуникации, и кто вправе решать, будет ли у людей вода, — выяснила коррспондент «Известий» Эльмира Минбаева.

Из-за поврежденной трубы водопроводный колодец превратился в подземный аквариум. Максим Гендлин, когда-то продавший Артуру этот участок, пришел с помощником и перекрыл доступ к центральному водоснабжению. Пытаясь помешать этому, хозяин дома получил ушибы, гематомы и сотрясение.

«Он меня сразу схватил за шею и начал оттаскивать. Несколько минут он меня душил», — сказал собственник участка в коттеджном поселке «Норланд» Артур Сафиуллин.

В тот же день захват произошел и на соседнем участке.

«Самовольно открыли ворота и зашли на наш участок, не согласовывая с нами, без предупреждения. И отключили систему водоснабжения: открыли колодец и отключили, забрали кусок трубы», — сказал житель коттеджного поселка «Норланд» Артем Дерновский.

Соседи уверены: это потому, что они оказались в числе наиболее активных участников противостояния с застройщиком. В конце прошлого года он создал СНТ «Норланд» и презентовал собственникам участков, на тот момент их было около 40, договор на обслуживание поселка.

Большинство посчитали тариф неоправданно завышенным и отказались подписывать. Тогда-то и выяснилось, что земли, на которых находятся ресурсы общего пользования — например, дороги и скважина, — в собственности либо самого застройщика, либо его родственников.

В ответ жители недавно создали свое СНТ. Назвали его «Северная Земля». Впрочем, председатель первого СНТ, он же сын застройщика, считает деятельность новой организации незаконной.

«Мы считаем, что он хочет захватить земли общего пользования, передать на незаконных основаниях в свое СНТ, потребовать от нас и потом собирать плату со своих членов», — сказал председатель СНТ «Норланд» Юрий Гендлин.

Пока же плату собирает только первое СНТ, в котором официально семь членов. Таблички, разрешающие пользоваться общими благами только им, уже появились на шлагбауме, на въезде в поселок и на детской площадке. Впрочем, счета приходят всем, кто когда-то просто оставил застройщику свою электронную почту.

Вот за такой ремонт дороги в июле жителям предъявили счета. С каждого владельца участка в шесть соток выходило 17 тысяч рублей. Если посчитать общую сумму, получается больше миллиона. Однако качество этого ремонта оставляет желать лучшего.

О самоуправстве застройщика жители рассказали губернатору Ленобласти Александру Дрозденко во время его прямой линии в июне. Оказалось, «коттеджное рабство» — давно не новость для региона. С ним столкнулись уже около 90 поселков. Дело в том, что в законе отсутствуют четкие критерии благоустройства для территорий индивидуальной жилой застройки. Решить проблему губернатор поручил Комитету управления государственным имуществом.

«По каждому конкретному поселку проводятся совещания с районами. Поправки в закон, призванные избежать подобных проблем в будущем, в данный момент разрабатываются юристами. Сроки завершения этой работы пока неизвестны», — говорится в ответе Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

«Обращаться в первую очередь в прокуратуру, Роспотребнадзор, администрацию, ну и, конечно же, в суд. Главное, что нужно запомнить: собственник не освобождается от обязанности оплачивать реально связанные с обустройством поселка услуги по содержанию инфраструктуры», — сказал юрист Максим Булгаков.

Между тем всего в России около шести тысяч поселков, попавших в такое же «рабство». Это порядка шести миллионов семей. И пока пробел в законодательстве не будет устранен, можно только догадываться, какие еще рычаги смогут найти учредители и застройщики, чтобы вогнать в кабалу своих же покупателей.

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