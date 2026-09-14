Есть шоколад и худеть? Врач раскрыла главный принцип снижения веса

Эндокринолог Елесина: полезные продукты могут привести к набору веса

Некоторые продукты способны провоцировать переедание, даже если считаются полезными. Прим этом полный отказ от любимых блюд не является обязательным условием для снижения веса. Об этом рассказала эндокринолог Мария Елесина беседе со «Здоровьем Mail».

Специалист отметила, что изменение массы тела зависит прежде всего от соотношения потребляемых и расходуемых калорий, а также от особенностей пищевого поведения. По ее словам, человек может снижать вес, даже если в его рационе присутствуют шоколад или фастфуд, при условии соблюдения дефицита калорий. При этом набор веса возможен и при употреблении продуктов, которые принято считать полезными, если их количество превышает потребности организма.

Елесина обратила внимание, что некоторые продукты отличаются высокой калорийностью при небольшом объеме. К ним относятся орехи, масла, сыры, сухофрукты и авокадо. Такие продукты не всегда дают длительное ощущение сытости, поэтому при их употреблении важно контролировать размер порций.

По словам врача, переедание также могут усиливать ультрапереработанные продукты — чипсы, мороженое, соусы, колбасы и выпечка. Сочетание в них жиров, сахара и соли может повышать желание продолжать есть даже после насыщения.

При этом белковые продукты и пища с высоким содержанием клетчатки помогают дольше сохранять чувство сытости. Поэтому при снижении веса важно учитывать не только качество продуктов, но и их количество.

Специалист подчеркнула, что исключать из рациона любимые блюда полностью не требуется. Небольшая порция торта не повлияет на результат похудения, если она укладывается в суточную норму калорий, а основная часть питания остается сбалансированной.

Для снижения веса врач рекомендовала придерживаться умеренного дефицита — около 200–300 килокалорий, следить за достаточным количеством белка и клетчатки, а также учитывать скрытые жиры и сахара в продуктах.

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