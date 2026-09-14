Верховный суд разъяснил правила смены фамилии несовершеннолетних детей

Верховный суд России разъяснил, что при изменении фамилии ребенка необходимо учитывать не только позицию родителей, но и интересы самого несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для рассмотрения дела стала ситуация в Санкт-Петербурге, где женщина после повторного брака изменила фамилию сына от первого брака без согласия его отца. Мужчина обратился в суд, потребовав признать внесенные в свидетельство о рождении изменения незаконными. Суды трех инстанций поддержали его требования.

Мать ребенка обжаловала решения в Верховном суде РФ. Она указала, что по нормам семейного законодательства при желании родителя, с которым проживает ребенок, присвоить ему свою фамилию этот вопрос решается органами опеки с учетом интересов несовершеннолетнего. При этом мнение второго родителя может не учитываться, если он без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания ребенка.

Женщина заявила, что бывший супруг не принимает участия в жизни сына, не общается с ним, не заботится о его развитии и здоровье, а также не выполняет обязательства по выплате алиментов.

Однако Верховный суд пришел к выводу, что нижестоящие инстанции не проверили, насколько смена фамилии соответствует интересам ребенка. В частности, суды не выяснили, как такое решение может повлиять на психологическое состояние мальчика и его обучение.

В связи с этим высшая судебная инстанция отменила ранее принятые решения и направила дело на новое рассмотрение. Также суд обязал привлечь к процессу орган опеки и попечительства.

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