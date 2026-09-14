Семилетние братья-близнецы погибли в Петербурге: что известно о трагедии
На телах детей не обнаружили признаков насильственной смерти.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Петербурге расследуют гибель семилетних братьев-близнецов
Семилетние братья-близнецы, которых нашли погибшими в квартире на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, могли умереть из-за неправильной дозировки лекарства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, дети могли получить слишком большую дозу препарата. Источник уточнил, что ранее мальчики проходили медицинское обследование, однако несколько лет назад хронических заболеваний у них не выявляли.
Тела двух детей обнаружили их родители. По данным источника, мальчиков нашла мать. В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили, что на телах погибших не было признаков насильственной смерти.
«В квартире дома по проспекту Обуховской Обороны обнаружены тела двух малолетних детей без признаков насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Соседи семьи охарактеризовали ее как благополучную. Известно, что в этом году братья пошли в первый класс.
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