Семилетние братья-близнецы погибли в Петербурге: что известно о трагедии

В Петербурге расследуют гибель семилетних братьев-близнецов

Семилетние братья-близнецы, которых нашли погибшими в квартире на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, могли умереть из-за неправильной дозировки лекарства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, дети могли получить слишком большую дозу препарата. Источник уточнил, что ранее мальчики проходили медицинское обследование, однако несколько лет назад хронических заболеваний у них не выявляли.

Тела двух детей обнаружили их родители. По данным источника, мальчиков нашла мать. В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили, что на телах погибших не было признаков насильственной смерти.

«В квартире дома по проспекту Обуховской Обороны обнаружены тела двух малолетних детей без признаков насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.

Соседи семьи охарактеризовали ее как благополучную. Известно, что в этом году братья пошли в первый класс.

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