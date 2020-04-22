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Музыканты группы «Альянс» отреагировали на снятую школьниками пародийную версию хита «На заре»

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Авторы ироничного и стильного видео, тонко подобравшие образы музыкантов, стали звездами интернета.

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Фото, видео: YouTube / Олег Парастаев, 5-tv.ru

Легендарная группа «Альянс» переживает еще одну волну популярности. В сети появилась ироничная и стильная версия клипа на песню «На заре». Авторы видео — школьники, которые так тонко подобрали образы музыкантов, что это творение уже назвали не пародией, а талантливой копией оригинала. Как отреагировали музыканты «Альянса» на клип, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков. Подробности в репортаже.

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