Десятки тысяч волонтеров по всей стране помогают тем, кто в группе риска. Купить продукты и лекарства, погулять с собакой. Такие привычные дела сегодня могут быть особо опасны для людей пожилого возраста. Чтобы они могли оставаться дома, бытовые вопросы решают добровольцы.

Присоединяется и бизнес — безвозмездно делится транспортом и продуктами. Как страна объединяется для взаимопомощи, увидел Андрей Захаров.

Рfнее 5-tv.ru сообщал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642. Общее число достигло 52763, из них полностью выздоровели 3873 человека. Проведено более 2,14 миллионов тестов.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112