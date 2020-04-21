Постепенно к всероссийскому объединению взаимопомощи присоединился и бизнес.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Десятки тысяч волонтеров по всей стране помогают тем, кто в группе риска. Купить продукты и лекарства, погулять с собакой. Такие привычные дела сегодня могут быть особо опасны для людей пожилого возраста. Чтобы они могли оставаться дома, бытовые вопросы решают добровольцы.

Присоединяется и бизнес — безвозмездно делится транспортом и продуктами. Как страна объединяется для взаимопомощи, увидел Андрей Захаров.

Рfнее 5-tv.ru сообщал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642. Общее число достигло 52763, из них полностью выздоровели 3873 человека. Проведено более 2,14 миллионов тестов. 

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