Тысячи волонтеров в России объединились для помощи тем, кто в группе риска
Постепенно к всероссийскому объединению взаимопомощи присоединился и бизнес.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru
Десятки тысяч волонтеров по всей стране помогают тем, кто в группе риска. Купить продукты и лекарства, погулять с собакой. Такие привычные дела сегодня могут быть особо опасны для людей пожилого возраста. Чтобы они могли оставаться дома, бытовые вопросы решают добровольцы.
Присоединяется и бизнес — безвозмездно делится транспортом и продуктами. Как страна объединяется для взаимопомощи, увидел Андрей Захаров.
Рfнее 5-tv.ru сообщал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642. Общее число достигло 52763, из них полностью выздоровели 3873 человека. Проведено более 2,14 миллионов тестов.
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