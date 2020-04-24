Алена Кравец против Даны Борисовой: подробности пикантного скандала

У Алены Кравец серьезный конфликт с Даной Борисовой. Почему девушки публично оскорбляют друг друга? С кем телеведущая вела интимную переписку? И какого мужчину не поделили светские львицы? Только в программе «Светская Хроника».

На просторах интернета развернулся скандал: Алена Кравец обвинила Дану Борисову в романе с ее бывшим мужем — Русланом Кравец.

Кравец: «Сейчас вообще до мужа моего добралась. Была переписка, были там такие, не очень хорошие вещи».

«Дорогие мои, у меня реально случилось горе. Отец моего ребенка Руслан связался просто с конченой наркоманкой. Вы думаете, как эту наркоманку зовут? Конечно же ДБ. Это просто конченая женщина, которая влезла, вторглась в мою жизнь», — поделилась Алена в социальной сети.

Оказалось, что Дана Борисова отправляла мужчине пикантные видео с благодарностью за подарки и совместно проведенное время:

«Это я — твоя Дана. Спасибо тебе за цветочки. Спасибо тебе за все».

Для Алены подобные поступки просто немыслимы.

«У нас не все гладко, только мы ради дочери помирились, общаемся. И вдруг, знаете, я вот такое вообще нахожу. Ниже плинтуса уже наша Дана упала», — рассказала в интервью Кравец программе «Светская Хроника».

У Даны Борисовой свое мнение насчет этой ситуации. Телеведущая считает, что Кравец сама виновата в изменах бывшего мужа. И более того, даже назвала причины.

Дана Борисова: «Ну, во-первых, Руслан мне жаловался на то, что она не давала ему помять свою грудь. Потому что у нее в груди стоит силикон, и она очень трепетно к этому относится. В этом плане я, наоборот, открыта».

Также Борисова рассказала, что во время их короткого романа Руслан изменял и ей, однако телеведущая об этом знала и не имела ничего против:

«Я точно знаю, что Руслан мне изменял и я к этому относилась спокойно».

Еще до конфликта Алена Кравец, по словам Даны, обвиняла ее в предоставлении интимных услуг за деньги. Сама Борисова не считает постыдным получать от мужчин дорогие подарки или материальную помощь.

Борисова: «Алена меня обвиняет в проституции, в эскорте. Если же ты встречаешься с мужчиной, даришь ему свои отношения, в том числе и интимные. Я считаю это абсолютно в порядке, если он тебе кидает денежку на маникюр. Если он время от времени дарит тебе подарки».

И, как оказалось, обвинения Кравец не были беспочвенными. Дана Борисова сама это подтвердила:

«В употреблении у меня было несколько случаев, когда я занималась эскортом. Это, поверьте, моя боль. Потому что я приезжала на эти встречи совершенно нетрезвая. Я напивалась до бесчувствия. И потом клиенты жаловались, что я приезжала на свидания в таком виде. Вот это эскорт».

Однако Борисова призналась: она завидует Кравец.

Борисова: «Я отчасти завидую ее красивому именно лицу».

Да и сама Алена была хорошего мнения о телеведущей во время пика ее карьеры.

Кравец: «Раньше она, честно скажу, как ведущая очень даже нравилась. Симпатичная».

Анна Калашникова знакома с девушками лично. И утверждает: обе играют роли для выгодного пиара:

«Это два паразита, которые присасываются к любому известному имени, чтобы сделать себе пиар. Этот конфликт был придуман, спровоцирован, режиссирован самими же девочками. Строят из себя жертв постоянно».

Сейчас у девушек подрастают дочери. Интересно, что, по словам Кравец, Полина является ее поклонницей. То же самое говорит Борисова о Даниэле.

Кравец:

«Ее дочка, как мне Полиночка говорила, поклонница Алены Кравец. Так я помню, что Дана даже с такой ревностью не разрешала на каких-то съемках со мной фотографироваться. Знаете, шипела на нее ревностно. Представляете? Мне кажется, это какая-то зависть».

Дана Борисова: «Появились маты в речи. Конечно, мне это не нравилось. Плюс поведение было очень вызывающе в отношении ко мне, не скрою, что маты были в мой адрес, причем регулярно».

Кравец готова помочь Борисовой наладить контакт с девочкой-подростком и даже предлагала Полине пожить в их доме.

Конфликт между девушками еще не исчерпан, они продолжают выяснять отношения в социальных сетях.