«Я б пожарила с ним картошки»: Возмужавший сын Лукашенко покорил соцсети

Фотографии возмужавшего Николая Лукашенко — младшего из трех сыновей президента Белоруссии произвели фурор в социальных сетях. В минувшее воскресенье 15-летний наследник появился вместе с отцом на пасхальной службе в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. Фотоотчет об этом событии опубликовали на официальном сайте лидера страны. Оттуда снимки с молодым человеком разошлись по интернету и уже нашли своих поклонников.

Пандемия коронавируса не остановила Александра Лукашенко от визита в церковь. В храме он заявил, что будет публично праздновать Воскресение Христово несмотря ни на какие запреты. И все же главным героем дня стал его скромный сын.

Высокий юноша в таком же синем галстуке, как и у его знаменитого родителя, старался не привлекать к себе внимания. Но этого не удалось. Кадры с ним до сих пор собирают сотни восторженных отзывов. Девушки и дамы постарше отмечают, что Коля возмужал и стал одним из самых завидных женихов республики.

«Красивый парень, я б пожарила с ним картошки»;

«Ну, молодой человек очень даже неплох, так и мама у него внешне вполне себе приятная дама»;

«Красавчик растет. А маленький так вообще как с иконки лицо. Но видно, что стеснительный парень», — прокомментировали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что партнер Лукашенко по хоккейной команде попал в больницу с коронавирусом.