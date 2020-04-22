«Я б пожарила с ним картошки»: Возмужавший сын Лукашенко покорил соцсети
Снимки с 15-летним наследником белорусского президента разошлись по интернету.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: president.gov.by
Фотографии возмужавшего Николая Лукашенко — младшего из трех сыновей президента Белоруссии произвели фурор в социальных сетях. В минувшее воскресенье 15-летний наследник появился вместе с отцом на пасхальной службе в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. Фотоотчет об этом событии опубликовали на официальном сайте лидера страны. Оттуда снимки с молодым человеком разошлись по интернету и уже нашли своих поклонников.
Пандемия коронавируса не остановила Александра Лукашенко от визита в церковь. В храме он заявил, что будет публично праздновать Воскресение Христово несмотря ни на какие запреты. И все же главным героем дня стал его скромный сын.
Высокий юноша в таком же синем галстуке, как и у его знаменитого родителя, старался не привлекать к себе внимания. Но этого не удалось. Кадры с ним до сих пор собирают сотни восторженных отзывов. Девушки и дамы постарше отмечают, что Коля возмужал и стал одним из самых завидных женихов республики.
«Красивый парень, я б пожарила с ним картошки»;
«Ну, молодой человек очень даже неплох, так и мама у него внешне вполне себе приятная дама»;
«Красавчик растет. А маленький так вообще как с иконки лицо. Но видно, что стеснительный парень», — прокомментировали интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что партнер Лукашенко по хоккейной команде попал в больницу с коронавирусом.
Читайте также
42%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?