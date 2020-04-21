Россиян предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств
Фармкомпании могут перестать производить доступные препараты из списка жизненно важных из-за их нерентабельности.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Frank May, /Allexander Makarov, /Federico Gambarini
Российские производители лекарств могут перестать выпускать дешевые препараты из списка жизненно важных. Ограничение цен на них в условиях снижения курса рубля и удорожания импортных компонентов делает производство нерентабельным, пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, о возможности прекратить выпуск дешевых лекарств Минпромторг РФ проинформировали семь фармкомпаний. Среди них один из крупнейших игроков рынка — «Фармстандарт», а также «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и другие.
В число препаратов, производство которых может быть остановлено, вошли: парацетамол (жаропонижающее), ибупрофен (обезболивающее), димедрол (антигистаминное), раствор глюкозы и другие — всего более 50 международных непатентованных наименований из списка жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Входящие в этот перечень лекарства не могут быть дороже определенного уровня. Например, максимально допустимая стоимость пачки парацетамола из десяти таблеток по 0,5 грамма — 10,1 рубля. Себестоимость такой пачки у «Биосинтеза» составляет 16,46 рубля.
Фармкомпании напомнили, что максимальные цены на лекарства из ЖНВЛП были установлены еще в 2009 году. После кризиса в 2014-м некоторые препараты ушли с российского рынка. Сейчас ситуация может повториться, но уже для других лекарств, заявил исполнительный директор «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков.
В статье «Коммерсанта» говорится, что в Минпромторге не ответили на вопросы издания о ситуации. Зато ответ получили журналисты РБК. Судя по нему, ведомство намерено добиться роста цен на препараты из списка ЖНВЛП.
«Минпромторг получил данные от производителей препаратов, включенных в перечень жизненно важных, и направил их для рассмотрения в Минздрав и Роспотребнадзор <…> С целью недопущения дефектуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов необходимо принятие срочных мер, позволяющих обеспечить рентабельность производства лекарственных препаратов», — говорится в статье агентства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей.
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