Правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей
Незарегистрированное в России лекарство используют при лечении острого лимфобластного лейкоза.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
В целях оказания медицинской помощи детям с особо тяжелой патологией из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году выделили более 270 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Денежные средства пойдут на возмещение затрат на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России препарата пэгаспаргаза (торговое наименование «Онкаспар»). Планируется покупка 1500 упаковок данного лекарства.
«Минздраву России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления, обеспечить выдачу <…> заключения (разрешительного документа) на ввоз в РФ незарегистрированного лекарственного препарата», — сказано в тексте распоряжения правительства РФ.
Пэгаспаргаза используют при лечении острого лимфобластного лейкоза.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств.
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