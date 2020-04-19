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Правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей

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Ниса Мурзанаева
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Незарегистрированное в России лекарство используют при лечении острого лимфобластного лейкоза.

Правительство РФ выделило более 270 миллионов рублей на закупку препарата «Онкаспар» для детей

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В целях оказания медицинской помощи детям с особо тяжелой патологией из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году выделили более 270 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Денежные средства пойдут на возмещение затрат на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России препарата пэгаспаргаза (торговое наименование «Онкаспар»). Планируется покупка 1500 упаковок данного лекарства.

«Минздраву России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления, обеспечить выдачу <…> заключения (разрешительного документа) на ввоз в РФ незарегистрированного лекарственного препарата», — сказано в тексте распоряжения правительства РФ.

Пэгаспаргаза используют при лечении острого лимфобластного лейкоза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств.

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