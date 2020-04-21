Видео: мощный взрыв произошел на химическом заводе в Китае
За взрывом последовал сильный пожар. Огонь удалось взять под контроль.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /TPG, Twitter @hiron33176618
Сильный пожар произошел на территории химического завода в китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти.
Возгорание произошло примерно в 21:00 по местному времени (16:00 мск) в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган на территории завода шлифовальных материалов.
Власти утверждают, что в настоящее время огонь удалось взять под контроль. Сотрудники правоохранительных органов задержали представителя компании. Выясняются причины пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.
В сети распространились кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя. Также есть ролик, на котором запечатлен мощный взрыв на предприятии. О взрыве также говорят очевидцы, однако местные власти заявляют только о пожаре.
В марте прошлого года 5-tv.ru сообщал о взрыве на китайском заводе пестицидов. Тогда в результате происшествия 47 человек погибли, еще 650 пострадали.
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