Сильный пожар произошел на территории химического завода в китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на местные власти.

Возгорание произошло примерно в 21:00 по местному времени (16:00 мск) в уезде Чэнтоу городского округа Ляньюньган на территории завода шлифовальных материалов.

Власти утверждают, что в настоящее время огонь удалось взять под контроль. Сотрудники правоохранительных органов задержали представителя компании. Выясняются причины пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.

В сети распространились кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя. Также есть ролик, на котором запечатлен мощный взрыв на предприятии. О взрыве также говорят очевидцы, однако местные власти заявляют только о пожаре.

В марте прошлого года 5-tv.ru сообщал о взрыве на китайском заводе пестицидов. Тогда в результате происшествия 47 человек погибли, еще 650 пострадали.