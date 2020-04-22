Экономист оценил вероятность снижения цены бензина из-за падения стоимости нефти

Директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов считает, что топливо если и подешевеет, то незначительно.

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Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, 5-tv.ru

Падение стоимости нефти отразилось и на бензине. На российском оптовом рынке его продают ниже себестоимости. Но эксперты замечают, это не значит, что на заправках топливо резко подешевеет.

«Участники рынка сами и нефтетрейдеры говорят, что это от 50 копеек до 1 рубля, диапазон если будет снижаться. Розничные цены меняться сильно не будут, потому что маржинальность тех же АЗС компаний она не такая высокая, это именно структура ценообразования», — считает директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», заместитель председателя Комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов.

Эксперты прогнозируют незначительное снижение цены на бензин в мае. Из-за падения спроса во время пандемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, утащит ли на дно американская WTI североморский Brent и российскую Urals. Мировые рынки лихорадит второй день, а аналитики в США предрекают национальным добывающим компаниям массовое банкротство.

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