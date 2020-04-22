Экономист оценил вероятность снижения цены бензина из-за падения стоимости нефти
Директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов считает, что топливо если и подешевеет, то незначительно.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, 5-tv.ru
Падение стоимости нефти отразилось и на бензине. На российском оптовом рынке его продают ниже себестоимости. Но эксперты замечают, это не значит, что на заправках топливо резко подешевеет.
«Участники рынка сами и нефтетрейдеры говорят, что это от 50 копеек до 1 рубля, диапазон если будет снижаться. Розничные цены меняться сильно не будут, потому что маржинальность тех же АЗС компаний она не такая высокая, это именно структура ценообразования», — считает директор по развитию Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», заместитель председателя Комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов.
Эксперты прогнозируют незначительное снижение цены на бензин в мае. Из-за падения спроса во время пандемии.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, утащит ли на дно американская WTI североморский Brent и российскую Urals. Мировые рынки лихорадит второй день, а аналитики в США предрекают национальным добывающим компаниям массовое банкротство.
Читайте также
70%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?