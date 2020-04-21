Цена на американскую нефть сегодня поднялась после рекордного падения. Но эксперты убеждены — расслабляться рано.

Накануне фьючерсы впервые с 1983 года вышли на отрицательный уровень и достигли минус сорока долларов за баррель. Продавцы вынуждены платить покупателям, чтобы те забрали у них добытое сырье.

Американские аналитики заявили о риске банкротства порядка тысячи добывающих компании США. Западно-техасская нефть WTI потащила за собой североморскую Brent и российскую Urals.

Во всем мире спрос на энергоносители снизился из-за пандемии коронавируса. А долгожданные договоренности в рамках сделки ОПЕК+ о снижении добычи начнут действовать только в мае. Хотя, по данным западных агентств, Саудовская Аравия уже задумалась приостановить буровые раньше срока, увидев, как реагирует фондовый рынок на заполненные до краев нефтехранилища.

Что на фоне этого происходит с российской нефтью, расскажет Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экс-министра экономики России по ситуации с нефтяными котировками.