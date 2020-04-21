Утащит ли на дно американская WTI североморский Brent и российскую Urals
Мировые рынки лихорадит второй день, а аналитики в США предрекают национальным добывающим компаниям массовое банкротство.
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Фото, видео: ТАСС / Андронов Алексей, 5-tv.ru
Цена на американскую нефть сегодня поднялась после рекордного падения. Но эксперты убеждены — расслабляться рано.
Накануне фьючерсы впервые с 1983 года вышли на отрицательный уровень и достигли минус сорока долларов за баррель. Продавцы вынуждены платить покупателям, чтобы те забрали у них добытое сырье.
Американские аналитики заявили о риске банкротства порядка тысячи добывающих компании США. Западно-техасская нефть WTI потащила за собой североморскую Brent и российскую Urals.
Во всем мире спрос на энергоносители снизился из-за пандемии коронавируса. А долгожданные договоренности в рамках сделки ОПЕК+ о снижении добычи начнут действовать только в мае. Хотя, по данным западных агентств, Саудовская Аравия уже задумалась приостановить буровые раньше срока, увидев, как реагирует фондовый рынок на заполненные до краев нефтехранилища.
Что на фоне этого происходит с российской нефтью, расскажет Кирилл Поляков.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение экс-министра экономики России по ситуации с нефтяными котировками.
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