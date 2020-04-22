Трое россиян захвачены пиратами у побережья Бенина

Пиратами был захвачен контейнеровоз «Tommi Ritscher» в порту бенинского города Котону. Сейчас он пребывает в акватории порта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /West Coast Surfer, 5-tv.ru

Трое россиян находятся на борту атакованного пиратами судна «Tommi Ritscher». Эту информацию подтвердили в нашем консульстве в Бенине. Контейнеровоз под португальским флагом стоит в порту города Котону. Местные власти ведут переговоры с захватчиками. О требованиях пиратов пока ничего не сообщается.

В заложниках держат восемь членов экипажа. Еще троим удалось скрыться в безопасном помещении на борту. В каком положении наши соотечественники — неизвестно. Российские дипломаты внимательно следят за ситуацией в африканской республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что двое россиян и один индус были похищены пиратами в Нигерии. Экипаж пиратского судна атаковал судно технического флота, занимавшееся прокладкой труб по дну моря.

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