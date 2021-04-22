День Вадима Ключника: что можно и категорически нельзя делать 22 апреля

22 апреля православные верующие празднуют день Вадима Ключника. Этот святой жил в IV веке и принял мученическую смерть в 376 году. Его преследовали во время гонения христиан, подвергали пыткам и требовали отречься от веры.

В этот день есть особые традиции и приметы, следуя которым можно сохранить благополучие своей семьи и близких.

Что нельзя делать 22 апреля

Вставать лучше рано, если залежишься в постели, то можно проспать свое счастье.

Нельзя мести сор в доме веником. Тогда из жилища уйдет благополучие и здоровье домочадцев.

Не стоит красить или стричь волосы. Это может привлечь к вам неприятности и даже крупные проблемы.

Стоит бережно обращаться с водой. Если пролить ее, то это навлечет на семью беду, пишет «Утро.ру».

Что можно делать 22 апреля

Следует хорошо запастись продуктами. Тогда и год будет удачным с точки зрения финансов.

Хорошо сходить к источнику и почистить его. Вода, взятая из ключа, в этот день становилась целебной.

Народные приметы

Погода в этот день если не установится, то лето будет сухим;

Блики белого цвета на солнце во время восхода говорят о том, что дождя в ближайшие дни не предвидится;

Цветение одуванчиков в этот день означает, что уже весна вошла в свои права целиком;

Если день выдался ветреным или туманным, то будет урожайный год;

Синие облака на небе — к дождливой и теплой погоде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 21 апреля.