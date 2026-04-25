«Здесь деньги»: Серябкина знатно вложилась в концерт и ждет, что он окупится

Анастасия Антоненко
Певица верит, что зрители по достоинству оценят, сколько сил и средств было потрачено на шоу.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Ольга Серябкина: в концерт вложены реально большие деньги

Певица Ольга Серябкина заявила, что в сольный концерт SERYABKINA — «GOLD» вложены реально большие деньги. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru перед началом выступления.

«Дорого. Честно, дорого. <…> Здесь деньги», — поделилась она, отметив, что и зрители, и пресса оценят вложенные ею силы и средства, как только пересекут порог музыкальной площадки.

Правда, как выяснилось, полный зал не окупил ее вложений. Певица не подавала виду, что осталась в убытке. Она подчеркнула, что для нее намного важнее развиваться и становиться лучше, а деньги еще придут — не беда. Жаль, конечно, учитывая, какое масштабное шоу со множеством переодеваний приготовила Ольга для поклонников.

«Не все меряется деньгами, все придет и одновременно окупится финансово», — спокойно сказала Серябкина.

Кстати, Ольга считает, что у нее достаточно сил, амбиций и опыта, чтобы стать номером один в музыкальной среде. Вполне возможно, учитывая, какая у певицы золотая самооценка. К ней она пришла не сразу, а через опыт и спустя много лет. Серябкина также рассказала, почему не боится конкуренции с молодыми артистами и что ей помогает держаться на плаву.

