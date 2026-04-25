Гибель системы течений в океане грозит миру ледяным апокалипсисом

Диана Кулманакова
Теперь такой сценарий не считается маловероятным.

Когда и как случится мировой апокалипсис возможные сценарии

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

The Guardian: гибель системы течений в океане грозит миру ледяным апокалипсисом

Человечество столкнулось с угрозой необратимой климатической катастрофы из-за возможной остановки океанических течений. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые провели переоценку состояния океанической системы и пришли к выводу, что вероятность ее полного коллапса теперь превышает 50%.

Стефан Рамсторф, являющийся ведущим мировым экспертом в этой области, утверждает, что критическая точка может быть пройдена уже в середине текущего столетия.

Изменение температуры и солености морской воды, вызванное деятельностью человека, делает этот сценарий из категории «маловероятных» реальностью с крайне тяжелыми последствиями.

Процесс переноса тепла из тропиков в Северную Атлантику может прекратиться, что спровоцирует резкое падение зимних температур в Европе.

В частности, в Лондоне столбики термометров могут опускаться до -19 градусов, а в Осло и вовсе до рекордных -48 градусов. Лед в феврале рискует дойти до берегов Великобритании, делая сельское хозяйство невозможным.

Помимо обледенения Европы, крах приведет к стремительному повышению уровня моря на восточном побережье США и опасному нагреву Антарктиды на шесть градусов.

Подобный дисбаланс высвободит огромные запасы углерода из Южного океана. Это лишь ускорит глобальное потепление в иных частях планеты.

Несмотря на масштаб угрозы, мировые власти, по мнению автора статьи Джорджа Монбио, уделяют проблеме недостаточно внимания. Это связывают с влиянием ультрабогатых слоев населения и продвижением сомнительных экономических моделей, минимизирующих реальные риски.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом
6:15
Минфин США не планирует продлевать лицензию на закупку российской нефти
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
5:24
Гибель системы течений в океане грозит миру ледяным апокалипсисом
4:50
Механизм справедливости: кому проиндексируют пенсию почти до 120%
4:20
«Здесь деньги»: Серябкина знатно вложилась в концерт и ждет, что он окупится

Сейчас читают

Как будет работать «Почта России» в майские праздники 2026 года: график, особенности
Никаких возрастных изменений: как омолодить организм после 40 лет
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео