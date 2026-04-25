Теперь такой сценарий не считается маловероятным.
The Guardian: гибель системы течений в океане грозит миру ледяным апокалипсисом
Человечество столкнулось с угрозой необратимой климатической катастрофы из-за возможной остановки океанических течений. Об этом сообщает The Guardian.
Ученые провели переоценку состояния океанической системы и пришли к выводу, что вероятность ее полного коллапса теперь превышает 50%.
Стефан Рамсторф, являющийся ведущим мировым экспертом в этой области, утверждает, что критическая точка может быть пройдена уже в середине текущего столетия.
Изменение температуры и солености морской воды, вызванное деятельностью человека, делает этот сценарий из категории «маловероятных» реальностью с крайне тяжелыми последствиями.
Процесс переноса тепла из тропиков в Северную Атлантику может прекратиться, что спровоцирует резкое падение зимних температур в Европе.
В частности, в Лондоне столбики термометров могут опускаться до -19 градусов, а в Осло и вовсе до рекордных -48 градусов. Лед в феврале рискует дойти до берегов Великобритании, делая сельское хозяйство невозможным.
Помимо обледенения Европы, крах приведет к стремительному повышению уровня моря на восточном побережье США и опасному нагреву Антарктиды на шесть градусов.
Подобный дисбаланс высвободит огромные запасы углерода из Южного океана. Это лишь ускорит глобальное потепление в иных частях планеты.
Несмотря на масштаб угрозы, мировые власти, по мнению автора статьи Джорджа Монбио, уделяют проблеме недостаточно внимания. Это связывают с влиянием ультрабогатых слоев населения и продвижением сомнительных экономических моделей, минимизирующих реальные риски.
