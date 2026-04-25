Механизм справедливости: кому проиндексируют пенсию почти до 120%

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию выплат

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на автоматический перерасчет пенсии после увольнения. Изменения затронут тех, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций с 2016 по 2024 год. Об этом РИА Новости сообщила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

По ее словам, существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в этот период, когда индексация была приостановлена. После прекращения трудовой деятельности Социальный фонд России (СФР) автоматически производит перерасчет, учитывая все пропущенные индексации.

Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%.

С 1 января 2025 года в России официально возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Кроме того, с 1 мая автоматически увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, которым в апреле исполнилось 80 лет. Ежемесячная сумма увеличится вдвое и превысит 19 тысяч рублей.

Для военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан ближайший перерасчет выплат состоится 1 октября 2026 года. Планируется, что военные пенсии увеличат на 4%, при этом эксперты отмечают возможность индексации в большую сторону.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.