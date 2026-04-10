Секреты Пасхи от предков: как праздновать, что обязательно приготовить и чего нельзя делать

Пасха считается ключевым праздником для христиан. Воскресение Иисуса Христа — это центральное событие всей Священной истории. День Воскресения Господня часто называют Торжеством торжеств.

О глубоком значении Пасхи Пятому эксклюзивно 5-tv.ru напомнил настоятель храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Какого числа празднуется Пасха в 2026

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля (по православному календарю). С древности она занимает особое место в календаре христиан и остается одним из главных праздников в России и других православных странах.

Каждый год в пасхальную ночь многие верующие посещают богослужения, а в некоторых городах совершаются крестные ходы, символизирующие радость Воскресения Христова.

Изначально у ранних христиан не существовало единой даты празднования Пасхи. Часть общин отмечала ее в день иудейского Песаха — 14 нисана по иудейскому лунно-солнечному календарю. Другие христиане, особенно в Малой Азии и Риме, стали праздновать Пасху в воскресенье после этого дня, поскольку воскресение Христа связывалось именно с первым днем недели.

Во II веке разногласия между христианскими общинами усилились, и вопрос единой даты стал предметом церковных споров. Это приводило к тому, что разные общины могли праздновать Пасху в разные дни, что нарушало ощущение церковного единства.

Для установления единого порядка в 325 году был созван Первый Никейский собор. На нем было принято правило: Пасху следует отмечать в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия (21 марта).

Однако со временем единый порядок расчета даты Пасхи не был полностью унифицирован на практике. Со временем Восточная и Западная церкви стали использовать разные календарные системы и пасхалии.

В результате православная и католическая Пасха часто приходятся на разные даты: католическая Пасха обычно празднуется раньше, иногда совпадает с православной или с иудейским Песахом, а иногда может отличаться более чем на месяц.

История и смысл праздника Светлой Пасхи

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пасха — центральный праздник христианской религии — также именуется как Светлое воскресение. Название последнего дня недели непосредственно связано с евангельскими событиями — чудесное воскрешение Иисуса Христа из мертвых произошло на седьмые сутки после торжественного въезда в Иерусалим.

Согласно Евангелию, тело умершего Иисуса сняли с креста в пятницу вечером и погребли в пещере. В воскресенье к гробу пришли жены-мироносицы — Мария, мать апостола Иакова, и Мария Магдалена. Однако камень, закрывавший вход в пещеру, был отвален, а внутри оказалось пусто.

На камне восседал ангел. Он передал женщинам благую весть, что Христос воскрес. Весть о чуде быстро облетела народ. Так, седьмой день недели стал днем Воскрешения Иисуса Христа и получил соответствующее название.

«Воскресение Христово — это самое главное и самое важное событие в истории Вселенной. Мы вспоминаем, как Иисус Христос воскрес из мертвых, три дня пробыв во гробе», — сказал священнослужитель.

Он напомнил, что после грехопадения Адама и Евы весь человеческий род был подвержен смерти. И Сын Божий родился и претерпел все страдания, чтобы в муках умереть, сойти в ад и избавить всех людей от ига смерти.

«Он выводит из ада всех ветхозаветных праведников и сам воскресает. Это было трудно воспринять даже его ученикам, и поэтому трудно воспринять роду человеческому. Но именно благодаря воскресению Христову мы все получили возможность воскреснуть из мертвых», — подчеркнул.

Мало кто помнит, но Пасха — это самый длительный православный праздник. Он длится целых 40 дней. Поэтому приветствовать людей фразой «Христос воскресе» и отвечать «Воистину воскресе» полагается не только в воскресенье, но и последующие почти полтора месяца.

Почему на Пасху едят куличи и красят яйца



Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

В православной традиции с Пасхой связан хлеб артос (всецелая просфора без изъятия частиц) цилиндрической формы с изображением креста. Он освящается в конце Пасхальной литургии и остается в храме до Светлой субботы. После — раздается прихожанам. Кулич — это подобие церковного артоса. Он тоже цилиндрической формы, но уже из другого теста и со всевозможными начинками и украшениями.

Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень — из-за твердой скорлупы оно выглядит мертвым, но в нем есть новая жизнь, которая вскоре выйдет из него. Традиция красить яйца на Пасху связана с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию.

Святая пришла возвестить о чудесном воскресении Христа и протянула ему в подарок яйцо, на что правитель сказал: как яйцо не может из белого стать красным, так и мертвые не воскресают. После этого скорлупа тут же окрасилась в красный цвет. Выбор такого странного подарка объясняется тем, что девушка была бедна и решила принести императору хотя бы что-то, чтобы не идти с пустыми руками.

Поэтому долгое время яйца красили на Пасху именно в красный цвет как символ пролитой крови Иисуса. На сегодняшний день допустимо выбирать любые оттенки для пасхальных яиц, кроме траурных и темных.

«Яйцо является символом воскресения. А красный цвет всегда был царским, и Господь наш Иисус Христос является нашим Вседержителем царства, в которое Он призывает всех нас — в Царство вечное, в Царство Небесное», — объяснил протоиерей.

А вот обычай украшать пасхальные яйца узорами и иллюстрациями появился значительно позже. С течением времени возникали новые технологии и инструменты. Если в царскую эпоху пасхальные яйца в России красили с помощью луковой шелухи, то сегодня их покрывают специальной краской, рисуют узоры, украшают наклейками.

Как правильно праздновать Пасху 2026

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пасха не зря считается днем очищения. Воскрешение Иисуса говорит о том, что он не скован законами земной жизни и присущими ей страстями. Его помыслы чисты, а душа — бессмертна. Пасха — это день, когда нужно совершать хорошие поступки, не допуская злословия на языке и черных мыслей в голове.

Праздновать Пасху начинают еще вечером накануне — верующие идут в храм на пасхальную службу. Ее главное отличие от других служб заключается в том, что все священные тексты не читаются, а поются. Как правило богослужение начинается в 12 часов ночи и длится около пяти часов.

Утром положено помолиться, поприветствовать домочадцев традиционными фразами: «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе» и начать трапезу с освященных в церкви яиц, пасхи (паски) и кулича. Все они имеют особый смысл в праздник — яйца символизируют жизнь и кровь Иисуса, пасха — гроб Господень, кулич — тело его.

Выбрав яйцо, принято сыграть в пасхальную игру: два члена семьи по очереди бьют одним крашеным яйцом о другое, пытаясь сохранить целостность своей скорлупы и при этом разбить чужое.

Существует и другая праздничная забава на Пасху: игроки катят пасхальные яйца по деревянным желобам, пытаясь своим укатившимся пасхальным снарядом задеть чужой. Победитель забирает себе яйцо соперника.

Главный православный праздник отмечают весело и с размахом. После многодневного поста верующие могут себе позволить не только скоромную пищу, но и развлечения. Хороводы, игры, песни, кулинарные мастер-классы, концерты и театральные представления — пасхальные гулянья длятся не один день.

Что нельзя делать на Пасху 2026

Злословить;

Ввязываться в ссоры;

Употреблять крепкие алкогольные напитки (только церковное красное вино в умеренном количестве);

Заниматься тяжелым физическим трудом;

Давать взаймы;

Проливать кровь животных (в том числе охотиться и рыбачить);

Предаваться плотским страстям и излишествам;

Выбрасывать еду;

Посещать кладбище.

Что можно делать на Пасху 2026

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Утром лучше умыться водой, в которой лежали золотые и серебряные украшения. Днем обязательно выстоять церковное богослужение.

За обедом можно есть все то, что было запрещено потреблять в пищу в Великий пост. Главное — не переедать. Все-таки это не праздник тела, а торжество души.

В Пасху нужно покаяться в прегрешениях и попросить прощения у того, кто мог обидеться. И, главное, простить тех, кто мог чем-то задеть вас.

Сделать подарки самым близким.

Народные приметы на Пасху 2026

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Дождь на Пасху — к пасмурной весне.

Звуки стучащего по коре дерева дятла — к приходу достатка в дом.

Увидеть пасхальный рассвет предвещает наступление белой полосы в жизни.

Если в пасхальный день небо сотрясают раскаты грома — будет поздняя и теплая осень.

Пасхальные ритуалы

Девушкам, чтобы сохранить красоту, нужно окунуть в воду пасхальное яйцо, а потом этой же водой умыться.

Чтобы защитить себя от воздействия злых сил, нужно освятить свое серебряное кольцо в церкви. Сделать это необходимо в Страстную пятницу.

Именно на Пасхальной неделе русские девицы загадывали желание. Считалось, что оно непременно исполнится. Поможет этому теплая энергетика, которой пропитана вся Пасхальная неделя. Очень важно и самому прочувствовать дух праздника. Поблагодарить за то, что уже есть.

Празднование Светлого Воскресения не сводится исключительно к его материальной составляющей, вроде кулича или крашеных яиц. В основе праздника лежит светлое чувство и ощущение обновления, которое способен прочувствовать каждый, если отвлечется от мирской суеты и взглянет на пробуждающуюся от зимней спячки природу.

В России Пасха традиционно ассоциируется с пробуждением природы. Вместе с ней обновляется и человек. Все реже народ прячется от морозов дома и чаще выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Пасхальный стол: традиции и смысл

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: www.globallookpress.com / © Aleksey Smyshlyaev

Праздничное угощение на Пасху всегда отличалось особым изобилием. Оно отражает радость окончания поста, обновление и благодарность.

Исторически в некоторых регионах существовал обычай готовить к Пасхе десятки блюд — иногда до 40 и более, по числу дней поста. Сегодня эта традиция встречается редко, однако идея богатого и разнообразного стола сохраняется.

Со временем традиции пасхального застолья стали более сдержанными. Вместо большого количества блюд чаще выбирают несколько ключевых позиций. Тем не менее неизменной основой остаются кулич, творожная пасха, яйца, горячее блюдо и легкие закуски.

Кулич остается главным символом праздничного стола. Его готовят из сдобного дрожжевого теста с добавлением масла, яиц и сахара. Среди популярных вариантов — классический с изюмом, а также рецепты с цукатами, орехами, шоколадом или ягодами. Верх традиционно покрывают глазурью и украшают посыпкой.

Еще одно обязательное блюдо — творожная пасха, которую готовят из творога, сливочного масла, сахара и сливок. В рецепты часто добавляют изюм, цукаты, орехи или цедру цитрусовых. Подают ее в специальной форме — пасочнице, украшая символами «ХВ».

Яйца остаются одним из главных пасхальных символов. Их окрашивают в разные цвета, используя как натуральные, так и пищевые красители — от луковой шелухи и свеклы до куркумы и каркаде. Популярны также декоративные техники росписи.

Помимо традиционной тройки, пасхальное меню обычно дополняют горячими блюдами, салатами и закусками. После окончания поста на стол часто подают запеченную курицу, индейку, свиной окорок, карбонад или холодец. Альтернативой мясу выступают блюда из рыбы — форель, семга, треска, а также фаршированные или заливные варианты.

Чтобы сбалансировать меню, добавляют легкие овощные салаты, канапе и закуски. Все чаще предпочтение отдают более легким заправкам вместо тяжелых майонезных соусов.

В качестве гарниров традиционно выбирают картофель, тушеные овощи или рис. Среди напитков присутствуют как безалкогольные варианты — морсы, компоты, квас, соки, так и более праздничные — кагор и легкие вина.

Сервировка пасхального стола

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: www.legion-media.com/Дмитрий Коробейников / PhotoXPress.ru

Оформление стола играет важную роль в создании праздничной атмосферы. В традиционной цветовой гамме преобладают красный, белый, зеленый и золотой оттенки, символизирующие жизнь, чистоту, весну и торжественность.

Декор дополняют живыми цветами, свечами, веточками вербы и текстилем с весенними мотивами.

В центре стола обычно размещают кулич, творожную пасху и корзину с яйцами. Остальные блюда распределяют по краям, а горячее подают отдельно или позже.

Для сервировки используют фарфор, стекло и праздничный текстиль, подчеркивающий торжественность события. Допустимы и декоративные элементы — небольшие композиции, фигурки, корзинки и цветочные акценты, при этом важно сохранить чувство меры.

Подготовка к Пасхе

Как праздновать Пасху, как накрыть стол, что можно и нельзя делать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Заблаговременное планирование помогает избежать суеты. Традиционно основные приготовления распределяют по дням Страстной недели: куличи и пасху готовят в Чистый четверг, мясные и рыбные блюда — в Страстную пятницу, а яйца и салаты — в субботу.

При нехватке времени часть блюд можно упростить или приобрести готовыми. Даже базовый набор — кулич, яйца, горячее блюдо и закуски — позволяет создать полноценную праздничную атмосферу.

Куличи хранят при комнатной температуре, защищая от пересыхания. Творожную пасху держат в холодильнике и подают слегка охлажденной или доведенной до комнатной температуры. Крашеные яйца сохраняют свежесть несколько дней в холодильнике. Мясные и рыбные блюда подают сразу после приготовления.

Среди распространенных ошибок — перегруженность меню тяжелыми блюдами, избыток майонезных салатов, неправильное хранение выпечки и чрезмерное количество однотипных угощений. Также важно учитывать вкусы и возможные ограничения гостей, чтобы сделать праздничный стол действительно универсальным и комфортным.