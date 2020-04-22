Как отличить настоящую «сгущенку» от подделок
Роскачество заявляет — сгущенное молоко является самым часто фальсифицируемым продуктом.
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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, 5-tv.ru
Россияне в условиях самоизоляции стали чаще готовить дома. На десерт — сладкая выпечка и торты. В основу таких рецептов часто входит сгущенное молоко.
Роскачество называет сгущенку самым часто фальсифицируемым продуктом. Организация потребителей «Общественный контроль» вместе со специалистами изучили качество сгущенного молока на прилавках магазинов. Из десяти банок разных производителей, состав не соответствует ГОСТу у половины.
Чтобы с Вами такого не произошло. Стоит тщательно подойти к выбору сгущенки уже в магазине.
«Важно, чтобы, где закатывается банка, не было ржавчины. Такие консервы не допускаются в реализации», — рассказывает профессор кафедры торгового дела и товароведения СПбГЭУ Михаил Дмитриченко.
Так же стоит обратить внимание на название. Согласно закону, настоящая может называться только «Сгущенное молоко с сахаром» или «Сгущенное цельное молоко», другие наименования вроде «Сгущеночки» — недопустимы.
«Состав: пищевая ценность — массовая доля жира — 8,5%, написано просто жир, а какой жир не написано. Надо писать, что молочного жира, тогда претензий не будет», — добавляет Дмитриченко.
Однако соблюдение этих правил не обезопасит Вас на 100%. Некачественные компоненты невозможно определить, переливая сгущенку и тщательно рассматривая.
Как отличить настоящую сгущенку от опасного суррогата — выяснял Линар Гинатуллин.
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