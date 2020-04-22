47-летний Леонид Ошарин пропал на полуострове в конце марта. Ранее он прибыл по делам в Краснодарский край, а потом его видели в Ялте.

Замминистра культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Заместитель министра культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 47-летний Леонид Ошарин пропал на полуострове в конце марта. Он был по делам в Краснодарском крае, потом его видели в Ялте. С заявлением о пропаже в полицию обратилась его супруга. 

Леонид Ошарин был назначен на должность замминистра культуры Москвы в 2018 году. До этого момента был директором по очереди нескольких ведущих театров столицы: Московского академического театра имени Маяковского, «Et Cetera». Кроме того, руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.

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