Замминистра культуры Москвы найден мертвым в Крыму
47-летний Леонид Ошарин пропал на полуострове в конце марта. Ранее он прибыл по делам в Краснодарский край, а потом его видели в Ялте.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Заместитель министра культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму.
Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, 47-летний Леонид Ошарин пропал на полуострове в конце марта. Он был по делам в Краснодарском крае, потом его видели в Ялте. С заявлением о пропаже в полицию обратилась его супруга.
Леонид Ошарин был назначен на должность замминистра культуры Москвы в 2018 году. До этого момента был директором по очереди нескольких ведущих театров столицы: Московского академического театра имени Маяковского, «Et Cetera». Кроме того, руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.
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