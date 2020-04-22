Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео: ТАСС / Савицкий Вадим, 5-tv.ru

Президент сегодня подписал ряд важных законов. В частности, документ, который освобождает от налога денежные выплаты медикам, помогающим гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией.

Этот же закон освобождает от НДФЛ компании, покупающие средства защиты от COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ и другая новейшая техника — всего около полумиллиона единиц — поступит в многофункциональные медицинские центры Минобороны.

Сейчас их строят в 15-ти регионах страны. Планируется что уже в ближайшее время в новых корпусах начнут прием пациентов. Работу обеспечат 400 военных врачей, больше двух тысяч человек медперсонала, в том числе гражданские специалисты. Все центры строятся на базе уже существующих госпиталей.

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