В многофунциональные медцентры Минобороны РФ поступит новейшая техника

Томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ и другая новейшая техника — всего около полумиллиона единиц — поступит в многофункциональные медицинские центры Минобороны.

Сейчас их строят в 15-ти регионах страны. Планируется что уже в ближайшее время в новых корпусах начнут прием пациентов. Работу обеспечат 400 военных врачей, больше двух тысяч человек медперсонала, в том числе гражданские специалисты. Все центры строятся на базе уже существующих госпиталей.

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