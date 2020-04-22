В многофунциональные медцентры Минобороны РФ поступит новейшая техника

В ближайшее время в новых корпусах начнут принимать первых пациентов.

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Фото, видео: ТАСС / Красноухов Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ и другая новейшая техника — всего около полумиллиона единиц — поступит в многофункциональные медицинские центры Минобороны.

Сейчас их строят в 15-ти регионах страны. Планируется что уже в ближайшее время в новых корпусах начнут прием пациентов. Работу обеспечат 400 военных врачей, больше двух тысяч человек медперсонала, в том числе гражданские специалисты. Все центры строятся на базе уже существующих госпиталей.

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Тема:
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