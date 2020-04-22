Врач рассказал, какими гаджетами опасно много пользоваться на самоизоляции

Главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников рассказал, какими гаджетами опасно часто пользоваться в условиях самоизоляции. Он отметил, что сейчас многие проводят большое количество времени перед экранами телевизоров, компьютеров и телефонов, однако таким образом можно испортить зрение навсегда.

По словам специалиста, набольший вред организму может нанести постоянное использование смартфонов. На втором месте в антирейтинге – планшет, на третьем – компьютер и ноутбук, отмечает KP.RU.

Врач призвал взрослых в общей сложности не проводить около компьютера больше пяти-шести часов в день, причем через каждый час необходимо делать перерыв и позволять глазам отдохнуть.

Что касается детей, то с ними вместо длительного просмотра мультфильмов лучше поиграть в живые игры, рекомендовал Ушников.

Ранее 5-tvru рассказывал, как можно развлечь ребенка в условиях самоизоляции.

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