Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что артистка не может говорить.

Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами. По словам представителя звезды, она находится в сознании и может общаться. Например, певица уже позвонила из клиники своему сыну.

«Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку — сыну, все хорошо», — цитирует Собянина РИА Новости.

По словам окружения Бабкиной, ее состояние стабильное, она постепенно идет на поправку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Бабкина попала в больницу около двух недель назад. Врачи диагностировали у нее пневмонию. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Из-за стремительно ухудшающегося состояния врачи подключили звезду к аппарату ИВЛ, а после на определенное время даже ввели в состояние искусственной комы.

По словам врачей, Надежда Бабкина постепенно приходит в себя после двусторонней пневмонии. Сейчас певица находится в отделении кардиореанимации, за ее состоянием следят электронные приборыГоворить о скорой выписке пока не приходится.

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