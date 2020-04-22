Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что артистка не может говорить.
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами. По словам представителя звезды, она находится в сознании и может общаться. Например, певица уже позвонила из клиники своему сыну.
«Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку — сыну, все хорошо», — цитирует Собянина РИА Новости.
По словам окружения Бабкиной, ее состояние стабильное, она постепенно идет на поправку.
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По словам врачей, Надежда Бабкина постепенно приходит в себя после двусторонней пневмонии. Сейчас певица находится в отделении кардиореанимации, за ее состоянием следят электронные приборыГоворить о скорой выписке пока не приходится.
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