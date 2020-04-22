Заторможенный уровень сознания, депрессия: в больнице рассказали о состоянии Надежды Бабкиной

Народная артистка Надежда Бабкина постепенно приходит в себя после двусторонней пневмонии в одной из столичных клиник. Как рассказали в медучреждении изданию StarHit.ru, сейчас певица находится в отделении кардиореанимации, за ее состоянием следят электронные приборы.

Говорить о скорой выписке пока не приходится, отметили врачи. В случае артистки вообще большая победа, что удалось пройти пик болезни, и сейчас она уже может обходиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», — описали медики состояние Бабкиной.

По их словам, болезнь усугубилась тем, что артистка поздно обратилась за помощью, а некоторое время пыталась лечиться дома. Как результат — госпитализация в тяжелом состоянии и последующее подключение к ИВЛ, и даже введение в искусственную кому.

Сейчас народную артистку продолжают держать на антибактериальных и противовирусных препаратах, периодически меняя курс. Опасения у медиков вызывает состояние сердца певицы. Дышать, однако, Бабкина уже может сама, через специальную трубку в шее. Кормят ее пока по-прежнему через зонд.

Ранее 5-tv.ru писал, что о состоянии и прогнозах выписки Надежды Бабкиной рассказал историк моды Александр Васильев, также перенесший пневмонию.