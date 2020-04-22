Как в условиях самоизоляции в России отметили день рождения Ленина

22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения главного революционера страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Scherl, 5-tv.ru

Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Из-за эпидемии коронавируса торжества в честь вождя пришлось сократить до минимума.

Венки к Мавзолею возложили небольшой группой — в масках, на приемлемой социальной дистанции. Только так столичные власти разрешили провести церемонию.

В Петербурге — тоже немноголюдно. Коммунисты принесли цветы к первому памятнику Ленину. Старшее поколение благоразумно осталось дома. А Всероссийское партийное собрание пришлось перенести в виртуальное пространство.

Президентская библиотека тоже отметила праздник безопасно — онлайн. Всем желающим открыли доступ к большой коллекции, связанной с жизнью и работой Владимира Ильича. Это его собственные труды, книги биографов, архивные документы и фотографии.

Ранее 5-tv.ru публиковал 53 необычных факта о Ленине.

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