PR-директор Волочковой рассказала, как балерина лишилась почти 200 тысяч рублей

Анастасия Волочкова рассказала, что неизвестные списали с ее счета огромную сумму — более 192 тысяч рублей. В уведомлениях было указано, что для выяснения всех обстоятельств она может обратиться к судебным приставам. Ситуацию прокомментировала PR-директор балерины Наталья Ракицкая.

«Деньги никто не крал. Их списали. Не знаю, завтра судебные приставы выйдут на работу и скажут, зачем были списаны. Ничего нам неизвестно. Хотя бы дадут, на основании чего это все списано», — сказала представитель артистки.

Тем временем, Анастасия Волочкова выяснила — на сайте судов есть информация о том, что якобы на балерину в 2017 году подавал иск некий ООО «Тонус-клуб», и эти деньги списали в его пользу. Однако, по словам звезды, она ничего про это не знает.

Анастасия Волочкова рассказала, что планировала потратить списанные средства на продукты питания, лекарственные препараты для отца-инвалида и оплату коммунальных услуг.

«Это беспредел! <…> Я пойду до конца отстаивать правду!» — написала балерина в микроблоге.

Знаменитость опубликовала в Instagram скриншоты сообщений о списании и другую информацию по данному поводу.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова лишилась почти 200 тысяч рублей.