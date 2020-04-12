Лидия Федосеева-Шукшина озвучила размер своей пенсии

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии. Знаменитая артистка рассказала о выплатах государства в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», пишет «Экспресс-газета».

Оказалось, что Лидия Федосеева-Шукшина ежемесячно получает 55 тысяч рублей. По словам артистки, она ни в чем не нуждается.

«Я 25 тысяч получаю от государства, плюс еще 30 тысяч от московских властей. Мне на все хватает. Дочери в материальном плане не помогают никогда», — призналась знаменитость.

Сейчас в связи с пандемией коронавируса 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина живет отдельно от своего мужа Бари Алибасова. Актриса находится в доме на улице Бочкова (где проживал ее первый супруг Василий Шукшин), а основатель группы «На-На» в квартире в Мерзляковском переулке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лидия Федосеева-Шукшина не сдержала слез во время последнего интервью.