Система должна помочь защитить личные данные автовладельцев и упростить розыск машин.

Единый центр контроля за водителями могут создать в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Единый центр контроля за водителями могут создать в России. Предполагается, что система поможет защитить личные данные автовладельцев и упростит розыск машин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сообщается, что единый центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП) будет получать данные со всех дорожных камер в стране и объединять полученную информацию.

По мнению экспертов, создание единого центра контроля за автовладельцами позволит исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным водителей. Также это поможет сформировать единую базу для автоматического розыска транспортных средств.

Отмечается, что в проекте будет задействовано старое оборудование, однако понадобится и установка нового. По предварительным подсчетам, создание подобного центра будет стоить порядка 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что водительские права и страховку можно будет предъявлять через смартфон.

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