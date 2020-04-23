«Прикольный раньше был!» — подписчики Иосифа Пригожина увидели его с волосами
В честь дня рождения сына продюсер опубликовал старые фото из личного архива.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
«Чудо, а не мама!» — Настасья Шубская растрогала фанатов снимком с маленьким сыном
Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Поздравление Иосифа Пригожина, посвященное имениннику-сыну, удивило подписчиков его страницы в Instagram. По случаю 31-летия Дмитрия продюсер посвятил ему мудрые слова и приложил к ним несколько совместных снимков из личного архива.
«Сегодня день рождения у моего сына. Даже не буду писать, сколько ему лет исполнилось, ибо я чувствую себя его ровесником. Больше всего я хочу, что бы он был здоров и нашел себя в жизни. Одно хочу сказать всем: берегите время. Сегодня, как никогда, в условиях карантина всем должно быть понятно, как хрупка наша жизнь и мир, в котором мы живем», — написал автор поста.
На представленных им фото многие поклонники впервые увидели супруга певицы Валерии с волосами. Какой стиль ему идет больше — тот или что сейчас, фолловеры не определились. Многие отметили, что за двадцать с лишним лет Пригожин даже помолодел.
«А вы сейчас намного круче выглядите»;
«Хороший отец, поэтому вашего сына уже есть с чем поздравить»;
«Прикольный раньше был! Такое чувство, что родился старым и молодеешь с каждым годом», — оценили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Пригожин и Валерия почти не встречаются в самоизоляции.
Читайте также
34%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?