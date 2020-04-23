В честь дня рождения сына продюсер опубликовал старые фото из личного архива.

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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Поздравление Иосифа Пригожина, посвященное имениннику-сыну, удивило подписчиков его страницы в Instagram. По случаю 31-летия Дмитрия продюсер посвятил ему мудрые слова и приложил к ним несколько совместных снимков из личного архива.

«Сегодня день рождения у моего сына. Даже не буду писать, сколько ему лет исполнилось, ибо я чувствую себя его ровесником. Больше всего я хочу, что бы он был здоров и нашел себя в жизни. Одно хочу сказать всем: берегите время. Сегодня, как никогда, в условиях карантина всем должно быть понятно, как хрупка наша жизнь и мир, в котором мы живем», — написал автор поста.

Instagram @prigozhin_iosif

На представленных им фото многие поклонники впервые увидели супруга певицы Валерии с волосами. Какой стиль ему идет больше — тот или что сейчас, фолловеры не определились. Многие отметили, что за двадцать с лишним лет Пригожин даже помолодел.

«А вы сейчас намного круче выглядите»;

«Хороший отец, поэтому вашего сына уже есть с чем поздравить»;

«Прикольный раньше был! Такое чувство, что родился старым и молодеешь с каждым годом», — оценили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Пригожин и Валерия почти не встречаются в самоизоляции.

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