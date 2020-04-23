Депутаты парламента подготовили законопроект о прекращении блокировки мессенджера.

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Фото: www.globallookpress.com /Valentin Wolf

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Парламентарии направили документ премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву.

Справороссы указали, что мессенджер используется как официальный сервис госорганов по распространению информации о коронавирусе в период пандемии. В частности, публикации в Telegram оставляют оперштабы правительств Москвы и Подмосковья по борьбе с COVID-19.

Тумусов и Ионин также отметили, что блокировка ресурса носит лишь декларативный характер. Большинство российских пользователей ее обходят. В этой ситуации дальнейшая демонстрация запрета наносит урон не развитию мессенджера, а престижу государственной власти, заключили депутаты.

По данным издания, в Минкомсвязи подтвердили получение письма от членов Госдумы.

Telegram заблокировали в 2018 году по требованию Роскомнадзора и решению Таганского суда Москвы, поскольку его разработчики отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, «Яндекс» запустил собственный мессенджер с новой функцией.

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