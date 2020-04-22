«Яндекс» запустил собственный мессенджер с новой функцией
Приложение, доступное для мобильных систем Android и iOS, а также компьютеров, сможет переводить голосовые сообщения в текст.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /ALEXEY BYCHKOV, /Anton Belitsky
Компания «Яндекс» объявила о запуске нового мессенджера для мобильных телефонов и компьютеров. Как сообщает РБК, с помощью сервиса можно будет переписываться, совершать аудио- и видеозвонки, а также отправлять голосовые сообщения. Кроме того, предусмотрена функция, позволяющая распознавать речь человека и переводить голосовые сообщения в текст. Это будет возможно, благодаря разработанной в «Яндексе» технологии SpeechKi.
Мессенджер будет доступен в качестве отдельного приложения для мобильных систем Android и iOS. Кроме того, его можно будет запустить на компьютере в «Яндекс. Браузер» и на странице yandex.ru без установки дополнительного приложения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом.
Читайте также
36%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?