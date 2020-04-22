«Яндекс» запустил собственный мессенджер с новой функцией

Приложение, доступное для мобильных систем Android и iOS, а также компьютеров, сможет переводить голосовые сообщения в текст.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /ALEXEY BYCHKOV, /Anton Belitsky

Компания «Яндекс» объявила о запуске нового мессенджера для мобильных телефонов и компьютеров. Как сообщает РБК, с помощью сервиса можно будет переписываться, совершать аудио- и видеозвонки, а также отправлять голосовые сообщения. Кроме того, предусмотрена функция, позволяющая распознавать речь человека и переводить голосовые сообщения в текст. Это будет возможно, благодаря разработанной в «Яндексе» технологии SpeechKi.

Мессенджер будет доступен в качестве отдельного приложения для мобильных систем Android и iOS. Кроме того, его можно будет запустить на компьютере в «Яндекс. Браузер» и на странице yandex.ru без установки дополнительного приложения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом.

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