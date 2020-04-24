Особенный волонтер: 81-летняя блокадница ежедневно развозит продукты нуждающимся в Петербурге

Спасают жизни сейчас не только медики, но и те, кто помогает самым уязвимым. Чтобы пожилые люди оставались дома, тысячи добровольцев привозят им продукты. В Петербурге есть особенный волонтер. Галине Яковлевой самой уже за 80, но она не боится вирусов, работает и диспетчером, и водителем, и грузчиком.

Один день с самым отважным и добрым волонтером провела корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

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