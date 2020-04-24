Особенный волонтер: 81-летняя блокадница ежедневно развозит продукты нуждающимся в Петербурге
Под покровительством пенсионерки, которая работает и за диспетчера, и за водителя, и за грузчика — полтысячи подопечных.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Tobias Hase, 5-tv.ru
Спасают жизни сейчас не только медики, но и те, кто помогает самым уязвимым. Чтобы пожилые люди оставались дома, тысячи добровольцев привозят им продукты. В Петербурге есть особенный волонтер. Галине Яковлевой самой уже за 80, но она не боится вирусов, работает и диспетчером, и водителем, и грузчиком.
Один день с самым отважным и добрым волонтером провела корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.
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