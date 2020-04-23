Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу кафе

Роспотребнадзор представил план работы предприятий общепита в условиях эпидемии COVD-19, который предполагает постепенный выход из режима ограничений. Согласно рекомендациям ведомства, на нынешнем этапе допускается возможность работы только сервисов доставки еды. После того, как россияне начнут выходить из массового режима самоизоляции, планируется разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на одно — два места.

Как пишет ТАСС, при нормализации ситуации с распространением коронавируса, допускается открытие заведений, где насчитывается не более 20 столов. Также станет возможно проведение массовых мероприятий.

При этом отмечается, что весь персонал общепита должен работать в масках и перчатках, предоставлять одноразовую посуду и проводить тщательную уборку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая.

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