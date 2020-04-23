В ведомстве разработали рекомендации, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Ralph Peters via www.imago-image

Роспотребнадзор представил план работы предприятий общепита в условиях эпидемии COVD-19, который предполагает постепенный выход из режима ограничений. Согласно рекомендациям ведомства, на нынешнем этапе допускается возможность работы только сервисов доставки еды. После того, как россияне начнут выходить из массового режима самоизоляции, планируется разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 квадратных метров, где есть не более пяти столиков на одно — два места.

Как пишет ТАСС, при нормализации ситуации с распространением коронавируса, допускается открытие заведений, где насчитывается не более 20 столов. Также станет возможно проведение массовых мероприятий.

При этом отмечается, что весь персонал общепита должен работать в масках и перчатках, предоставлять одноразовую посуду и проводить тщательную уборку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
История одного утра: Как себя ведут знаки зодиака в момент пробуждения

Последние новости

22:41
Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу кафе
22:22
WhatsApp может стать цифровым паспортом человека и его онлайн-кошельком
22:04
В компании «Тонус» рассказали предысторию списания приставами денег у Волочковой
21:49
«Честно говоря, противно»: Тодоренко и Топалов высказались о публичных разводах
21:35
Семь женских имен, обладательницам которых вот-вот повезет
21:23
Наташа Королева объяснила, как воспитать сына, чтобы о нем написали в Forbes

Сейчас читают

Личный водитель Бабкиной прокомментировал информацию о заражении коронавирусом
Экс-супруга адвоката Жорина «спалила» его, оставив комментарий под фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок