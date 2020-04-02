В столице также на месяц приостановили работу кафе, ресторанов и предприятий общепита.

Власти Москвы запретили проведение публичных мероприятий до 1 мая

Фото: Известия / Алексей Агарышев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, вводящий ряд новых ограничений на территории столицы до 1 мая. Вводится запрет на проведение массовых мероприятий и работу ряда организаций.

«Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — говорится в документе.

Также до 1 мая будет временно остановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение сделают только для обслуживания на вынос и доставки заказов. Ограничения затронут и другие объекты розничной торговли.

«Временно приостановить <…> по 1 мая 2020 года работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой̆ необходимости», — отмечается в указе.

Руководству организаций, которые продолжат работать в период ограничений, власти Москвы поручили определить число сотрудников, необходимых для обеспечения работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам 2 апреля сказал, что в Москве до сих пор не удалось переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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