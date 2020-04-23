Максим Галкин спародировал Ефима Шифрина в условиях самоизоляции

Лирического героя телеведущего задержали вместе с тещей, хотя каждый из них указывал на спутника и доказывал, что выгуливает собаку.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин представил, как мог бы шутить на тему режима самоизоляции из-за коронавируса актер и юморист Ефим Шифрин. Двухминутное видео с пародией Максим опубликовал на своей странице в Instagram.

Пародия начинается с того, что лирический герой Галкина/Шифрина звонит супруге Люсе с признанием, что он оказался в полиции. Его задержали вместе с тещей за нарушение режима самоизоляции.

«Мы же с ней вдвоем гулять пошли, нас остановили. Почему нельзя гулять? С собакой же можно гулять. Ну она показала на меня полицейскому, сказала, что я кабель. А я сказал, что она су… Чего? Почему они не поверили? Она так гавкать начала — и так невнятно говорит, а в маске совсем непонятно. Но они не поверили. Я даже под дерево пописал и одному полицейскому на ботинок», — развил историю Галкин.

После этого вымышленных персонажей доставили в отделение. Там у полицейских возникла трудность с опознанием задержанных — последние слишком растолстели за время самоизоляции, у зятя пропали отпечатки пальцев из-за слишком тщательного мытья рук, а у тещи лицо приняло форму защитной маски.

«Они пытались взять, да, анализ у меня на коронавирус. Они засунули туда эту палочку с ваткой и давай туда-сюда тереть-тереть, ну она и вспыхнула. У меня же во рту как на бензоколонке — там этиловые пары. Они меня прям зауважали. Сказали, что я точно не болен. Решили взять у меня плазму», — дополнил образ героя Галкин.

В заключение сценки он попросил Люсю оплатить штраф за него и тещу. С этим возникли трудности, но ее предприимчивый супруг не растерялся.

«Как нет денег? Что закончились? А карантин нет? Ну, попроси аванс на работе. А, и работы уже нет? Люсь, ну давай тогда к нам. Тут хорошо и кормят нормально. Главное — бесплатно. Все, давай, Люся, жду, целую», — подытожил артист.

Instagram @maxgalkinru

В комментариях телеведущего хвалят за талантливую пародию и радуются, что ее героем был выбран Шифрин. Некоторых подписчиков Максим поблагодарил за лестные отзывы.

«Один в один, красавчик. Максим какой же вы талантливый все-таки»;

«Спасибо вам Максим за позитив!»

«Хах, полицейскому на ботинок»;

«Давненько не было слышно Ефима Шифрина», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин показал, как встречает утро вместе со своим сыном Гарри. Они нисколько не унывают в условиях самоизоляции, вставая под песни Анжелики Варум.

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