«Неунывающая семейка»: Галкин показал, как встречает утро с сыном под песни Варум

Известный российский телеведущий и шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как встречает утро вместе со своим сыном Гарри. Судя по лицам юмориста и его наследника, они нисколько не унывают в условиях изоляции. Напротив, звездный отец нашел способ развлечь мальчика: он включил песню Анжелики Варум и вместе с сыном принялся по нее танцевать.

Как видно по опубликованным кадрам, Гарри с удовольствием поддержал юмориста и начал ритмично двигаться. Галкин же в это время напевал строки из звучащей композиции «Гудбай, мой мальчик».

У подписчиков вызвал восхищение позитивный настрой членов звездной семьи, которые продолжают дурачиться и не падают духом.

«Хитовые пацаны!»

«Неунывающая семейка!»

«Доброе утро. Вы классные!»

«Благодарю за позитив и хорошее настроение!»

«Вот это у вас тусовочка!» - восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин не разрешает супруге Алле Пугачевой даже погулять в саду возле их замка в период пандемии коронавируса.