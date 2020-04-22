«Неунывающая семейка»: Галкин показал, как встречает утро с сыном под песни Варум
На своей странице в instagram шоумен опубликовал видео, на котором вместе с маленьким Гарри танцует под композицию «Гудбай, мой мальчик».
Фото: Instagram @maxgalkinru
Известный российский телеведущий и шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как встречает утро вместе со своим сыном Гарри. Судя по лицам юмориста и его наследника, они нисколько не унывают в условиях изоляции. Напротив, звездный отец нашел способ развлечь мальчика: он включил песню Анжелики Варум и вместе с сыном принялся по нее танцевать.
Как видно по опубликованным кадрам, Гарри с удовольствием поддержал юмориста и начал ритмично двигаться. Галкин же в это время напевал строки из звучащей композиции «Гудбай, мой мальчик».
У подписчиков вызвал восхищение позитивный настрой членов звездной семьи, которые продолжают дурачиться и не падают духом.
«Хитовые пацаны!»
«Неунывающая семейка!»
«Доброе утро. Вы классные!»
«Благодарю за позитив и хорошее настроение!»
«Вот это у вас тусовочка!» - восхищались юзеры.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин не разрешает супруге Алле Пугачевой даже погулять в саду возле их замка в период пандемии коронавируса.
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