Роттердам подтвердил готовность провести «Евровидение-2021»
Сообщается, что в 2021 году конкурс должен пройти в те же даты, в которые должен был состояться в 2020 году: с 12 по 16 мая на концертной площадке Ahoy.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pavlo Gonchar
Евровидение пройдет в следующем году, как и планировалось изначально, в Нидерландах. Примет международный песенный конкурс Роттердам. Об этом сообщает голландская пресса со ссылкой на городские власти. Уже известна и площадка, где состоится Евровидение. Это концертный зал Ahoy.
На его аренду, рекламу и охрану организаторы собираются потратить еще порядка семи миллионов евро. Это в дополнение к тем 15 миллионам, которые в этом году выделили на проведение конкурса. Он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Little Big пробились на «Евровидение». Непростой путь группы к участию в главном песенном конкурсе Европы.
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