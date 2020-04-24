Евровидение пройдет в следующем году, как и планировалось изначально, в Нидерландах. Примет международный песенный конкурс Роттердам. Об этом сообщает голландская пресса со ссылкой на городские власти. Уже известна и площадка, где состоится Евровидение. Это концертный зал Ahoy.

На его аренду, рекламу и охрану организаторы собираются потратить еще порядка семи миллионов евро. Это в дополнение к тем 15 миллионам, которые в этом году выделили на проведение конкурса. Он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Little Big пробились на «Евровидение». Непростой путь группы к участию в главном песенном конкурсе Европы.

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