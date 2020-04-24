Сообщается, что в 2021 году конкурс должен пройти в те же даты, в которые должен был состояться в 2020 году: с 12 по 16 мая на концертной площадке Ahoy.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pavlo Gonchar

Тема:
Little Big

Евровидение пройдет в следующем году, как и планировалось изначально, в Нидерландах. Примет международный песенный конкурс Роттердам. Об этом сообщает голландская пресса со ссылкой на городские власти. Уже известна и площадка, где состоится Евровидение. Это концертный зал Ahoy.

На его аренду, рекламу и охрану организаторы собираются потратить еще порядка семи миллионов евро. Это в дополнение к тем 15 миллионам, которые в этом году выделили на проведение конкурса. Он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Little Big пробились на «Евровидение». Непростой путь группы к участию в главном песенном конкурсе Европы.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Little Big
18 апр
Как Little Big пробились на «Евровидение»
17 апр
«Жесткий ли Ильич?» — солистка Little Big разоткровенничалась о Прусикине
14 апр
Звезда телепроекта «Однажды в России» посвятила песню «Пухляшу» из клипа Little Big
8 апр
Подарок жены vs подарок подруги: Как лидера Little Big поздравили с юбилеем?
8 апр
Как выглядел «Пухляш» из клипа группы Little Big до того, как стал популярным
2 апр
«Карантиновидение»: Little Big запустили свою версию отмененного «Евровидения»
31 мар
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
30 мар
«Нужно больше флекса!» — танцор из клипа Little Big показал зарядку на карантине
29 мар
Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
26 мар
Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:37
В Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
9:26
ТОП-5 главных причин, почему иногда женщины встречаются «с кем попало»
9:14
Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы для выезда за рубеж
9:03
«Не мне судить. Хватает своей истории с наркотиками» — Топалов о Джигане и Самойловой
8:54
Сторонника террористов осудили на 11 лет в Хабаровском крае
8:45
Дарья Мельникова признала, что поторопилась с детьми

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок