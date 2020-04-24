Владельцам брошенных автомобилей все же придется заплатить за нежелание отправить ненужную машину в утиль. В Минюсте сейчас прорабатывают соответствующие поправки в административный кодекс. Штрафы предусмотрены не только для хозяев бесхозного автохлама, но и для тех, кто паркуется на детских площадках или газонах. Уточнения в законе позволят жестче контролировать таких нарушителей. Почему проблема с наведением порядка во дворах многоквартирных домов встала сейчас так остро разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что единый центр контроля за водителями могут создать в России. Система должна помочь защитить личные данные автовладельцев и упростить розыск машин.