Министерство юстиции РФ проработает вопрос о включении в новую редакцию КоАП штрафов за правонарушения в сфере благоустройства городских территорий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Владельцам брошенных автомобилей все же придется заплатить за нежелание отправить ненужную машину в утиль. В Минюсте сейчас прорабатывают соответствующие поправки в административный кодекс. Штрафы предусмотрены не только для хозяев бесхозного автохлама, но и для тех, кто паркуется на детских площадках или газонах. Уточнения в законе позволят жестче контролировать таких нарушителей. Почему проблема с наведением порядка во дворах многоквартирных домов встала сейчас так остро разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что единый центр контроля за водителями могут создать в России. Система должна помочь защитить личные данные автовладельцев и упростить розыск машин.

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