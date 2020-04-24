Певец считает, что в расставании всегда виноваты обе стороны.

«Не мне судить. Хватает своей истории с наркотиками» — Топалов о Джигане и Самойловой

Фото: Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов вместе со своей супругой Региной Тодоренко высказались о разводах звездных пар на YouTube-канале Peopletalk. По словам певца, в расставании всегда виноваты обе стороны. В частности, исполнитель прокомментировал разрыв рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой.

«Не правы здесь все. Но не мне судить Оксану или Дениса, хватает своей истории с наркотиками и женщинами. Я последний, кто должен что-то говорить, поскольку сам не святой», — сказал музыкант.

Регина Тодоренко, в свою очередь, удивилась тому, как долго Оксана Самойлова находилась в нездоровых отношениях.

«Мы подбираем друг друга по природе: нам нравится в партнере то, чего не хватает самим. Тогда возникают баланс и гармония. Но если ты взрываешься через десять лет, надо спросить себя — зачем терпела», — поделилась телеведущая.

29-летняя Регина Тодоренко и 34-летний Влад Топалов сыграли свадьбу в 2018 году. Пара воспитывает сына Майкла. Они надеются, что им удастся сохранять счастливый брак на протяжении долгих лет.

«Мы будем стараться беречь наши отношения. Хочется брать пример с родителей. Мои 36 лет вместе», — сказала Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов признался — он не может найти с сыном общий язык.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.13
-1.91 81.15
-2.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:37
В Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
9:26
ТОП-5 главных причин, почему иногда женщины встречаются «с кем попало»
9:14
Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы для выезда за рубеж
9:03
«Не мне судить. Хватает своей истории с наркотиками» — Топалов о Джигане и Самойловой
8:54
Сторонника террористов осудили на 11 лет в Хабаровском крае
8:45
Дарья Мельникова признала, что поторопилась с детьми

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок