Влад Топалов вместе со своей супругой Региной Тодоренко высказались о разводах звездных пар на YouTube-канале Peopletalk. По словам певца, в расставании всегда виноваты обе стороны. В частности, исполнитель прокомментировал разрыв рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой.

«Не правы здесь все. Но не мне судить Оксану или Дениса, хватает своей истории с наркотиками и женщинами. Я последний, кто должен что-то говорить, поскольку сам не святой», — сказал музыкант.

Регина Тодоренко, в свою очередь, удивилась тому, как долго Оксана Самойлова находилась в нездоровых отношениях.

«Мы подбираем друг друга по природе: нам нравится в партнере то, чего не хватает самим. Тогда возникают баланс и гармония. Но если ты взрываешься через десять лет, надо спросить себя — зачем терпела», — поделилась телеведущая.

29-летняя Регина Тодоренко и 34-летний Влад Топалов сыграли свадьбу в 2018 году. Пара воспитывает сына Майкла. Они надеются, что им удастся сохранять счастливый брак на протяжении долгих лет.

«Мы будем стараться беречь наши отношения. Хочется брать пример с родителей. Мои 36 лет вместе», — сказала Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов признался — он не может найти с сыном общий язык.