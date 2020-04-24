«Пещера Али-Бабы»: Анна Нетребко показала свою коллекцию украшений
Подписчики посчитали, что артистке нужно открыть собственную галерею.
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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная дива Анна Нетребко представила подписчикам свою коллекцию украшений. Она выложила в свой Instagram фото и видео, где продемонстрировала все свои «сокровища»: кольца, серьги, браслеты и подвески. До этого Анна навела порядок в своем гардеробе, в том числе и шляпном, теперь настало время разобрать украшения.
По словам артистки, это не драгоценные изделия, а простая бижутерия, которая ей очень дорога.
«Здесь много сувениров из разных стран и подарков от друзей. Я, как и все девочки, люблю красивые украшения, и они не обязательно должны быть дорогими», — написала Анна.
Подписчики Нетребко восхитились ее коллекциями и отметили, что хотели бы себе такие же украшения.
«Хочу Вас ограбить»;
«А вам можно лавку открыть с украшениями, шляпками…»;
«Это уже музей!»;
«Такая клевая подвеска с девочкой и вином! Огонь! Хулиганская!» — прокомментировали пользователи.
Анна не теряет времени зря в самоизоляции. Она часто выкладывает фото своих блюд, которые готовит для семьи. Также артистка посвящает много времени воспитанию сына.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко без макияжа опубликовала «карантинное селфи».
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