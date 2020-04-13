Артистка выложила в Instagram фото без ретуши, фильтров и косметики.

Анна Нетребко без макияжа опубликовала «карантинное селфи»

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

48-летняя оперная дива Анна Нетребко выложила в Instagram фото, где предстала абсолютно без макияжа. Причем на снимке не присутствует ни грамма фотошопа или ретуши.

«Карантинное селфи с мишкой без фильтров без косметики, но с тоской… Quarantine selfie with no filter, no make up but with teddy bear and sadness», — написала Анна.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Фанаты артистки восхитились ее естественной красотой и пожелали здоровья.

«Анна! Не грустите, пожалуйста! Главное здоровья вам и вашим близким. Вы даже и на таком фото отлично смотритесь»;

«Вы прекрасны и с фильтрами, и без них!» — похвалили Анну подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Нетребко удивляет семью вкусными блюдами на карантине.

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